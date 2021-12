L’agente di Elmas: «È più decisivo perché ha trovato continuità. È un calciatore moderno» (Di martedì 21 dicembre 2021) George Gardi, agente di Elmas, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare le prestazioni del suo assistito, ancora in gol in una partita determinante come quella col Milan di domenica sera. L’ho sentito ed era euforico: segnare a San Siro era un obiettivo che ci siamo posti sin dalla firma col Napoli. Va detto che però anche in Europa League Eljif è stato decisivo. Oggi è molto più concreto sotto porta perché sente la fiducia dell’ambiente. E perché sta trovando quella continuità che mancava negli anni precedenti. Entrare a 10-15 minuti dalla fine ed incidere non è facile, oggi le cose sono cambiate. Sulle caratteristiche del calciatore. Stiamo parlando di un calciatore moderno, che può ricoprire moltissime posizioni e che svaria ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) George Gardi, agente di, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare le prestazioni del suo assistito, ancora in gol in una partita determinante come quella col Milan di domenica sera. L’ho sentito ed era euforico: segnare a San Siro era un obiettivo che ci siamo posti sin dalla firma col Napoli. Va detto che però anche in Europa League Eljif è stato. Oggi è molto più concreto sotto portasente la fiducia dell’ambiente. Esta trovando quellache mancava negli anni precedenti. Entrare a 10-15 minuti dalla fine ed incidere non è facile, oggi le cose sono cambiate. Sulle caratteristiche del. Stiamo parlando di un, che può ricoprire moltissime posizioni e che svaria ...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: ELMAS - L'agente: 'Sta trovando continuità, può andare in doppia cifra ogni anno e ha ancora potenzialità inespresse' h… - 100x100Napoli : Parla l'agente di #Elmas sul primo periodo con #Spalletti del macedone. - infoitsport : Elmas, l'agente: 'Crede nello scudetto! Può fare dieci gol. Rinnovo? Non è momento' - infoitsport : Elmas, l'agente: 'Gol a San Siro obiettivo posto alla firma del contratto! Come lui pochi giocatori in Europa' - infoitsport : Napoli, Elmas, parla l'agente: 'Segnare al Milan era un obiettivo' -