Il Napoli ha perso le ultime due partite interne di campionato; i partenopei non registrano una striscia più lunga di sconfitte, in casa, in Serie A, da gennaio 2020, quando arrivarono a quattro di fila nel periodo di transizione tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso. L'ultima rete di Andrea Petagna, segnata in casa, risale allo scorso gennaio, proprio contro lo Spezia; da allora, il classe '95 del Napoli ha giocato 12 partite di Serie A, al Maradona, senza trovare il gol. I due confronti dello scorso campionato sono gli unici tra Napoli e Spezia in Serie A: entrambe le squadre hanno ottenuto un successo, sempre nella gara giocata in trasferta. Il Napoli non pareggia una partita di Serie A contro avversarie liguri dal novembre 2019 (0-0 v Genoa); da allora, otto successi e due sconfitte, in un parziale in cui i partenopei hanno realizzato ben 28 reti (2.8 di media a partita).

