I Coma_Cose e il concerto che diventa un'opera d'arte grazie alla realtà virtuale (Di martedì 21 dicembre 2021) Dal 22 dicembre si può acquistare uno speciale box a tiratura limitata che contiene un visore Vr, un poster e un bracciale con il Qr Code con un Nft del concerto

