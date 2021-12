Fondi Zes | Pnrr e pandemia all’attenzione di Confindustria

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Rinascita: questo l’auspicio per il prossimo anno lanciato dal presidente di, Oreste Vigorito, nel corso dell’Assemblea Pubblica. Per il mondo imprenditoriale sannita si è trattato di un momento di confronto per analizzare le conseguenze che ha lasciato la difficile annata vissuta a causa del Covid. Presente ai lavori anche il vertice diCampania Luigi Traettino. Qualche spiraglio di luce c’è stato, in verità, rispetto all’anno precedente, come ha sottolineato il massimo dirigente diriferendosi in particolare ad alcune misure che si ritiene possano dare frutti. Vigorito ha fatto riferimento aiZes, ale al patto territoriale, ma resta il fatto che occorre anocra sconfiggere la ...