Draghi | «Con la variante Omicron serve massima cautela Il Recovery? È il piano di tutto il Paese»

Il premier Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina, ha fatto il punto della situazione epidemiologica nel nostro Paese. «Gli ultimi anni sono stati molto difficili per il nostro Paese, come per il resto del mondo. Mi riferisco alla pandemia e alla crisi economica, che hanno colpito soprattutto i più deboli», ha detto. Ma, in questi mesi, «l'Italia ha dimostrato, ancora una volta, di saper reagire alle crisi più dure con coraggio, determinazione, unità». I prossimi mesi saranno quelli decisivi per l'Italia nella lotta alla pandemia del Coronavirus: «L'altra priorità è la gestione della nuova fase della crisi sanitaria. La campagna di vaccinazione ci ha permesso di salvare vite e di riaprire l'economia, le scuole, i luoghi della nostra socialità. L'arrivo della stagione ...

