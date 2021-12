Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero svela di cosa si parlerà nella seconda stagione (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 13 gennaio partirà la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. La serie di successo Rai, vede protagonista Luca Argentero, nei panni del medico Andrea Fanti. Al suo fianco ritroveremo Matilde Gioli, Gianmarco Saurino e Sara Lazzano, insieme alla new entry Giusy Buscemi. L’attore ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni, parlando del suo ritorno sullo schermo: C’è un po’ di ansia da prestazione. La seconda stagione è sempre più difficile, quasi come se fosse di transizione verso la terza. Conto molto sul fatto che le nostre storie sono pazzesche e il livello di racconto e altissimo. Argentero ha anche raccontato di come la pandemia da Covid abbia influenzato la trama della serie e di come si svilupperà il suo ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 13 gennaio partirà ladi Doc –tue. La serie di successo Rai, vede protagonista, nei panni del medico Andrea Fanti. Al suo fianco ritroveremo Matilde Gioli, Gianmarco Saurino e Sara Lazzano, insieme alla new entry Giusy Buscemi. L’attore ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni, parlando del suo ritorno sullo schermo: C’è un po’ di ansia da prestazione. Laè sempre più difficile, quasi come se fosse di transizione verso la terza. Conto molto sul fatto che le nostre storie sono pazzesche e il livello di racconto e altissimo.ha anche raccontato di come la pandemia da Covid abbia influenzato la trama della serie e di come si svilupperà il suo ...

