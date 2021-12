Clizia Incorvaia positiva al Covid | “E’ un momento duro” | come sta ora

(Di martedì 21 dicembre 2021)fa un annuncio straziante: “Ho il. E’ unla compagna di Paolo Ciavarro, sta vivendo dei momenti veramente complicati dopo che sua figlia Nina è risultataal. La fashion blogger dopo aver avuto alcuni malesseri e il timore di poter essere contagiata, ha fatto un annuncio straziante ai suoi fan. L’ex gieffina purtroppo ha contratto il Coronavirus, e a farlo sapere tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram è stata lei: “Ragazzi ho il, non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23 dicembre. E’ un, difficilissimo“.però ci ha tenuto a sottolineare che a darle la ...

Advertising

VelvetMagIta : Clizia Incorvaia positiva al tampone: “Ragazzi ho il cacovid” [FOTO] #Covid #VelvetMag #Velvet - blogtivvu : Clizia Incorvaia ha il Covid: come sta? “Momento difficilissimo”, l’annuncio sui social #gfvip #ciavarrini - ParliamoDiNews : Gf Vip, Clizia Incorvaia, in dolce attesa, con molta preoccupazione rivela di avere il covid | Il Vicolo delle News… - ParliamoDiNews : Gf Vip 4, dopo la figlia Nina anche Clizia Incorvaia positiva al Covid #figlia #nina #clizia #incorvaia #positiva… - infoitcultura : Clizia Incorvaia ha il Covid, annuncio struggente: “Paolo ha 2 attributi così” -

Ultime Notizie dalla rete : Clizia Incorvaia

Dopo la piccola Nina ancheha preso il Covid e lo ha voluto comunicare tramite un lungo messaggio di Instagram condividendo una fotografia al fianco del compagno Paolo Ciavarro .ha il Covid: ..., incinta del suo secondo figlio, ha annunciato via social di essere risultata positiva al Covid. Argomenti trattatipositiva al Covid: la figlia e la ...Clizia Incorvaia ha il Covid: come sta? “Momento difficilissimo”, l’annuncio sui social postando una foto con Paolo Ciavarro.Clizia Incorvaia, incinta del suo secondo figlio, ha annunciato via social di essere risultata positiva al Covid.