Beautiful anticipazioni 21-22 dicembre 2021, Liam non crede a Thomas! Nelle puntate di Beautiful del 21 e 22 dicembre 2021 vediamo che Liam viene a sapere dettagli sulle ultime esternazioni di Thomas e teme che il giovane Forrester li stia nuovamente ingannando e teme, ancora una volta, per l'incolumità di Hope. Nel frattempo Zoe tenta di far allontanare Paris da Zende, giovane sul quale la sorella avrebbe messo gli occhi fin dal primo momento che l'ha visto. Seguite gli episodi in diretta streaming anche su Mediaset Infinity. Trame di Beautiful del 21 e 22 dicembre 2021, l'ossessione di Thomas Liam scopre da Finn dello strano atteggiamento avuto da Thomas e inizia a temere che l'ossessione che il Forrester ha per sua moglie, non si sia mai sopita. Il fatto poi che il giovane lavori in parte per il progetto della Logan, ...

