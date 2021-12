Allarme covid in casa Napoli, tampone con esito dubbio per Insigne: la nota del club (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – “Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata”. Così il Napoli sul proprio profilo social. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Lorenzo, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a unantigenico conper cui ha successivamente effettuato unmolecolare di cui si attende l’in giornata”. Così ilsul proprio profilo social. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

