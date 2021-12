Aci, riconoscimento dell Onu per Luceverde (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA - Il servizio di infomobilità dell'ACI Luceverde si è aggiudicato a Dubai il premio UNPSA ("United Nations Public Service Award") 2021 - il più prestigioso riconoscimento internazionale di ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA - Il servizio di infomobilità'ACIsi è aggiudicato a Dubai il premio UNPSA ("United Nations Public Service Award") 2021 - il più prestigiosointernazionale di ...

