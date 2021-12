Via Petroselli, principio d’incendio in uffici Comune: nessun ferito (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma – Alle 8.00 di questa mattina negli uffici del Comune di Roma, Dipartimento sviluppo infrastrutture in via Petroselli, è scattato l’allarme anti-incendio per del fumo che usciva da un ufficio dal quarto piano. Sul posto i vigili del fuoco, gli uomini del commissariato di Villa Glori e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo ex Trevi. Le fiamme sembrerebbero essere divampate da una caldaia. Una volta spento l’incendio e eseguite le verifiche del caso i dipendenti sono potuti rientrare. nessun ferito. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma – Alle 8.00 di questa mattina neglideldi Roma, Dipartimento sviluppo infrastrutture in via, è scattato l’allarme anti-incendio per del fumo che usciva da uno dal quarto piano. Sul posto i vigili del fuoco, gli uomini del commissariato di Villa Glori e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo ex Trevi. Le fiamme sembrerebbero essere divampate da una caldaia. Una volta spento l’incendio e eseguite le verifiche del caso i dipendenti sono potuti rientrare.. (Agenzia Dire)

