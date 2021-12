Ultime Notizie Roma del 20-12-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a casa con i suoi familiari ad annunciarlo il Luca pancalli presidente del Comitato Olimpico durante la cerimonia di consegna dei collari d’oro aa poco più di un anno e mezzo incidenti nel bike 55 anni ex pilota campione paralimpico lascia l’ospedale e continuerà la riabilitazione da casa Alex dimostra di essere un vero Combattente così la moglie Daniela e gli operatori sanitari vicino a quota 5000 negli ultimi 30 giorni lanciare l’allarme Antonio Di Palma presidente del sindacato infermieri no le regioni di mettere in sicurezza sanitari intanto l’assessore alla Sanità del Lazio è sistemato chiedere obbligo vaccinale per sradicare lo zoccolo duro dei no-vax che mette a rischio il resto della popolazione in Italia si avvicina alla zona ...