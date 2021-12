“Se passa la proposta del?Cts, saremo costretti a chiudere” (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Monica De Santis Teatranti delusi, amareggiati ed anche arrabbiati al solo pensiero che il prossimo 23 dicembre il premier Draghi possa approvare la proposta del Cts, ovvero imporre l’obbligo del tampone e non solo del super green pass per chi vuole accedere a cinema e teatri. Una proposta quella del?Cts che ovviamente non è stata accolta di buon grado dai gestori dei cinema e teatri, che ormai considerano tutte queste decisione mirate a voler costringere la categoria a chiudere definitivamente. Eppure Luciana Littizzetto, la settimana scorsa nel corso della puntata di “Che tempo che fa” fece a nome del pubblico un appello a Draghi chiedendo l’obbligo del vaccino per proprietari e dipendenti di cinema, teatri, musei, bar e ristoranti e paradossalmente la sua richiesta, appoggiata da tanti, sembra essere stata nuovamente capovolta ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Monica De Santis Teatranti delusi, amareggiati ed anche arrabbiati al solo pensiero che il prossimo 23 dicembre il premier Draghi possa approvare ladel Cts, ovvero imporre l’obbligo del tampone e non solo del super green pass per chi vuole accedere a cinema e teatri. Unaquella del?Cts che ovviamente non è stata accolta di buon grado dai gestori dei cinema e teatri, che ormai considerano tutte queste decisione mirate a voler costringere la categoria adefinitivamente. Eppure Luciana Littizzetto, la settimana scorsa nel corso della puntata di “Che tempo che fa” fece a nome del pubblico un appello a Draghi chiedendo l’obbligo del vaccino per proprietari e dipendenti di cinema, teatri, musei, bar e ristoranti e paradossalmente la sua richiesta, appoggiata da tanti, sembra essere stata nuovamente capovolta ...

