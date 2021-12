Sci alpino, Coppa del Mondo Courchevel 2021: programma, orari, tv, streaming. In calendario due giganti (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino continua il suo percorso spedito nonostante le imminenti festività natalizie. Sulla Stade Emile-Allais di Courchevel le ragazze si preparano ad un doppio appuntamento tra le porte strette del gigante (una delle due gare recupera l’evento cancellato a Killington). Mikaela Shiffrin si presenterà al cancelletto con i favori del pronostico, forte dei cinque successi archiviati sul pendio. Non ha mai vinto qui Petra Vlhova, battuta a più riprese dalla stessa americana, mentre le nostre Marta Bassino e Federica Brignone vantano un successo a testa nella località transalpina. IL programma DI Courchevel 2021 Martedì 21 dicembre Ore 10.00 – Prima manche gigante femminile Ore 13.00 – Seconda manche gigante femminile Mercoledì 22 dicembre Ore ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ladeldi scicontinua il suo percorso spedito nonostante le imminenti festività natalizie. Sulla Stade Emile-Allais dile ragazze si preparano ad un doppio appuntamento tra le porte strette del gigante (una delle due gare recupera l’evento cancellato a Killington). Mikaela Shiffrin si presenterà al cancelletto con i favori del pronostico, forte dei cinque successi archiviati sul pendio. Non ha mai vinto qui Petra Vlhova, battuta a più riprese dalla stessa americana, mentre le nostre Marta Bassino e Federica Brignone vantano un successo a testa nella località transalpina. ILDIMartedì 21 dicembre Ore 10.00 – Prima manche gigante femminile Ore 13.00 – Seconda manche gigante femminile Mercoledì 22 dicembre Ore ...

