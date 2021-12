Pregliasco su tamponi allo stadio: “Sarebbe meglio anche per vaccinati” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il nuovo aumento dei contagi Covid riporta d’attualità l’argomento dei tamponi prima di entrare negli stadi. Ad affrontare il tema è intervenuto anche Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano e direttore Anpas, che a Rai Radio1 ospite di Un ‘Giorno da Pecora’ afferma: “Sarebbe meglio un tampone rapido anche per i vaccinati, lo stadio è un luogo in cui si urla, ci si sbraccia e si esulta abbracciandosi. Sicuramente il virus si diffonde meglio rispetto ad altri posti, è più facile contagiarsi allo stadio.” SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il nuovo aumento dei contagi Covid riporta d’attualità l’argomento deiprima di entrare negli stadi. Ad affrontare il tema è intervenutoFabrizio, virologo dell’università Statale di Milano e direttore Anpas, che a Rai Radio1 ospite di Un ‘Giorno da Pecora’ afferma: “un tampone rapidoper i, loè un luogo in cui si urla, ci si sbraccia e si esulta abbracciandosi. Sicuramente il virus si diffonderispetto ad altri posti, è più facile contagiarsi.” SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco tamponi Variante Omicron: tamponi, obbligo vaccinale, lockdown. Cosa dicono esperti Fari puntati sull'ipotesi tamponi per i vaccinati in luoghi affollati e grandi eventi e sulla ... baci e abbracci, disattenzione, abitudine al rischio" avverte il virologo Fabrizio Pregliasco , ...

Pregliasco: 'Per i grandi eventi, tamponi anche ai vaccinati' 'Il tampone anche per i vaccinati non è la sconfitta del vaccino ma è come mettere cintura e bretelle'. Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco torna a promuovere l'idea di imporre il test anche ai vaccinati contro il Covid 19 per l'accesso ai grandi eventi.

Variante Omicron Italia, tamponi per vaccinati: esperti divisi L’ipotesi del tampone obbligatorio in Italia anche per i vaccinati per entrare in cinema e teatri o assistere ad eventi particolarmente affollati, come una partita allo stadio, fa discutere. E mentre ...

