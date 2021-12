Parigi, due donne prese in ostaggio all’interno di un negozio: una liberata dopo ore. Esclusa l’ipotesi terrorismo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un uomo con problemi psichici ha tenuto in ostaggio per ore due donne all’interno di un negozio non lontano da Piazza della Bastiglia, tra i luoghi simbolo della capitale di Francia. Una è stata liberata ed è indenne, precisano fonti della prefettura, mentre le forze speciali (BRI, Brigade de Recherche et Intervention) stanno continuando a trattare. Si tratta, secondo elementi raccolti dalla radio Parigina, di un tunisino di 56 anni, Abderaman B.J. residente in un centro di accoglienza, già noto agli agenti per precedenti psichiatrici. Non è però ritenuto pericoloso. “Temiamo che abbia interrotto il trattamento” farmacologico, dice una fonte citata da Le Parisien. “Il tempo è dalla nostra parte. Sta discutendo con il negoziatore. Se non ci riusciamo, faremo un blitz”, precisa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un uomo con problemi psichici ha tenuto inper ore duedi unnon lontano da Piazza della Bastiglia, tra i luoghi simbolo della capitale di Francia. Una è stataed è indenne, precisano fonti della prefettura, mentre le forze speciali (BRI, Brigade de Recherche et Intervention) stanno continuando a trattare. Si tratta, secondo elementi raccolti dalla radiona, di un tunisino di 56 anni, Abderaman B.J. residente in un centro di accoglienza, già noto agli agenti per precedenti psichiatrici. Non è però ritenuto pericoloso. “Temiamo che abbia interrotto il trattamento” farmacologico, dice una fonte citata da Le Parisien. “Il tempo è dalla nostra parte. Sta discutendo con il negoziatore. Se non ci riusciamo, faremo un blitz”, precisa, ...

