Oroscopo 2022: Leone (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Oroscopo 2022 per il segno del Leone non è stellare, a causa delle combinate e ingombranti presenze di Saturno in Acquario e di Urano in Toro. I nati nel segno dovranno costruirsi le opportunità, ma prima ancora la fiducia in loro stessi. Spesso sarà un’operazione che richiederà tanta pazienza. Anche per aspettare il tocco positivo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’per il segno delnon è stellare, a causa delle combinate e ingombranti presenze di Saturno in Acquario e di Urano in Toro. I nati nel segno dovranno costruirsi le opportunità, ma prima ancora la fiducia in loro stessi. Spesso sarà un’operazione che richiederà tanta pazienza. Anche per aspettare il tocco positivo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

