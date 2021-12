Milan-Napoli 0-1 | pagelle A Natale nasce Juan Jesus | Petagna una partita da Antico Testamento

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ledi0-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. OSPINA. Gaudeamus Ilaria! Il formidabile monte sterminator Vesevo sparge lava vittoriosa laddove i padani invocano solitamente il vulcano per farci lavare col fuoco. E il caro Ospinik non pena più di tanto: è vulcanico una sola volta, su quel tiro di Ibra al 48’. Il resto sono uscite e rilanci – 6,5 Che riflessi su Ibra, Fabrizio. Quella mano salvifica è uno dei pochi interventi che è chiamato a fare contro unche è parso molto più in difficoltà di noi, ma vale tantissimo – 6,5 MALCUIT. Riccioli d’Oro erutta corsa e offesa a getto continuo. Certo, in talune occasioni Ballo-Touré potrebbe ballare da solo ma è un periglio che si concreta quasi mai – 7 Ballo-Tourè è apparso totalmente inadeguato rispetto al nostro Kevin, a mio parere. E ...