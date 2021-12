Landini dopo l’incontro con il Draghi e i ministri: “Consegnata proposta unitaria sulle pensioni. Ora cambiare metodo di confronto” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Noi abbiamo consegnato al governo la proposta unitaria sulla riforma delle pensioni e abbiamo chiesto che il confronto che si dovrà aprire affronti tutti le questioni che ci sono dentro la piattaforma. Quindi non ci interessa di discutere di qualche aggiustamento ma fare una riforma che corregga tutte le distorsioni, gli errori, i limiti e le diseguaglianze che ci sono dentro la riforma Fornero“. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, uscendo dall’incontro sulle pensioni con il premier Mario Draghi e i ministri dell’Economia Daniele Franco, del Lavoro Andrea Orlando e per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Sui vari temi ha detto Landini “il governo si è impegnato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Noi abbiamo consegnato al governo lasulla riforma dellee abbiamo chiesto che ilche si dovrà aprire affronti tutti le questioni che ci sono dentro la piattaforma. Quindi non ci interessa di discutere di qualche aggiustamento ma fare una riforma che corregga tutte le distorsioni, gli errori, i limiti e le diseguaglianze che ci sono dentro la riforma Fornero“. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio, uscendo dalcon il premier Marioe idell’Economia Daniele Franco, del Lavoro Andrea Orlando e per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Sui vari temi ha detto“il governo si è impegnato a ...

