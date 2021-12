Giovanni Truppi: a Sanremo con “Tuo padre, mia madre, Lucia” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giovanni Truppi, cantautore osannato dal quotidiano “Le Monde”, salirà sul palco dell’Ariston con il brano Tuo padre, mia madre, Lucia. Chi è Giovanni Truppi? Nato e cresciuto a Napoli, Giovanni Truppi inizia a suonare il pianoforte a 7 anni, per poi scoprire la chitarra elettrica che impara a suonare da autodidatta. Dopo aver imparato a padroneggiare gli strumenti del mestiere, fonda a Napoli il gruppo rock Le Baccanti, che vede con lui Marco Buccelli e Peppe Fiore. A 23 anni si trasferisce a Roma, dove studia canto e jazz. Nel 2010 pubblica il suo primo album in studio, intitolato C’è un me dentro di me. 2013 è la volta de Il mondo è come te lo metti in testa. In questo disco Giovanni suona le tracce di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 20 dicembre 2021), cantautore osannato dal quotidiano “Le Monde”, salirà sul palco dell’Ariston con il brano Tuo, mia. Chi è? Nato e cresciuto a Napoli,inizia a suonare il pianoforte a 7 anni, per poi scoprire la chitarra elettrica che impara a suonare da autodidatta. Dopo aver imparato a padroneggiare gli strumenti del mestiere, fonda a Napoli il gruppo rock Le Baccanti, che vede con lui Marco Buccelli e Peppe Fiore. A 23 anni si trasferisce a Roma, dove studia canto e jazz. Nel 2010 pubblica il suo primo album in studio, intitolato C’è un me dentro di me. 2013 è la volta de Il mondo è come te lo metti in testa. In questo discosuona le tracce di ...

