Effetto variante Omicron, in Ue tornano test per viaggi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Effetto variante Omicron del covid sui viaggi in Europa, con nuove restrizioni e tamponi obbligatori anche per vaccinati. L’Italia non è infatti isolata nel prevedere per i viaggiatori provenienti da altri Paesi Ue l’obbligo di effettuare test, anche per gli immunizzati contro il coronavirus. Finora, davanti all’aumento dei positivi al Sars-CoV-2 causati dalla variante Delta e alla prospettiva di dover fare i conti con la Omicron, sono ben sette i Paesi Ue che hanno previsto restrizioni aggiuntive anche per i detentori di Green Pass validi. A questi va aggiunta la Svizzera, che non fa parte dell’Ue ma che è un importante Paese di transito per chi viaggia in Europa via terra. La possibilità di introdurre restrizioni aggiuntive anche ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021)del covid suiin Europa, con nuove restrizioni e tamponi obbligatori anche per vaccinati. L’Italia non è infatti isolata nel prevedere per iatori provenienti da altri Paesi Ue l’obbligo di effettuare, anche per gli immunizzati contro il coronavirus. Finora, davanti all’aumento dei positivi al Sars-CoV-2 causati dallaDelta e alla prospettiva di dover fare i conti con la, sono ben sette i Paesi Ue che hanno previsto restrizioni aggiuntive anche per i detentori di Green Pass validi. A questi va aggiunta la Svizzera, che non fa parte dell’Ue ma che è un importante Paese di transito per chia in Europa via terra. La possibilità di introdurre restrizioni aggiuntive anche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le Borse europee aprono in netto calo, complice anche il basso volume di scambi per effetto dell'arrivo delle pross… - telodogratis : Effetto variante Omicron, in Ue tornano test per viaggi - fisco24_info : Effetto variante Omicron, in Ue tornano test per viaggi: Non solo Italia, restrizioni aggiuntive in 7 Paesi. Strett… - italiaserait : Effetto variante Omicron, in Ue tornano test per viaggi - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Le Borse europee aprono in netto calo, complice anche il basso volume di scambi per effetto dell'arrivo delle prossime fe… -