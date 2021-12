Dusan Vlahovic, record e fuga in classifica marcatori: che numeri! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un pareggio ispirato da un nuovo, importante, gol che scrive nella storia della Serie A il nome di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina, nel lunch-match di ieri contro il Sassuolo (2-2 il finale), si è regalato un’altra soddisfazione personale mettendo a segno il sedicesimo gol di questo campionato ed il trentatreesimo centro nell’anno solare. Eguagliato, quindi, il record marchiato a fuoco da Cristiano Ronaldo lo scorso anno. Il serbo, adesso, guida saldamente la classifica marcatori della massima serie con un confortante più tre su Ciro Immobile, attualmente al secondo posto di questa speciale graduatoria. Le reti dell’ex Partizan non stupiscono più: il nove dei toscani segna puntualmente e le sirene di calciomercato risuonano sempre più prepotenti. Tutta Europa, non a caso, monitora con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un pareggio ispirato da un nuovo, importante, gol che scrive nella storia della Serie A il nome di. L’attaccante della Fiorentina, nel lunch-match di ieri contro il Sassuolo (2-2 il finale), si è regalato un’altra soddisfazione personale mettendo a segno il sedicesimo gol di questo campionato ed il trentatreesimo centro nell’anno solare. Eguagliato, quindi, ilmarchiato a fuoco da Cristiano Ronaldo lo scorso anno. Il serbo, adesso, guida saldamente ladella massima serie con un confortante più tre su Ciro Immobile, attualmente al secondo posto di questa speciale graduatoria. Le reti dell’ex Partizan non stupiscono più: il nove dei toscani segna puntualmente e le sirene di calciomercato risuonano sempre più prepotenti. Tutta Europa, non a caso, monitora con ...

Advertising

acffiorentina : 3??3?? Dusan Vlahovic raggiunge il record di gol segnati in un singolo anno solare in Serie A ?? #ForzaViola ??… - CB_Ignoranza : Dusan Vlahovic è diventato il miglior marcatore in un anno solare in Serie A dal 2000 raggiungendo il record di CR7… - OptaPaolo : 31 - Dusan #Vlahovic è diventato solamente il terzo giocatore negli ultimi 60 anni a realizzare più di 30 gol in Se… - mcrisj01 : RT @FaNaTiKo10: Sesta partita di fila in gol, raggiunto Ronaldo nel gol in un anno solare (33). Signori e signori dusan #vlahovic deve vest… - Ale_Rimi : Beato chi se lo prende Dusan #Vlahovic. -