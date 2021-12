Covid: Spagna, diffusione di Omicron in 'rapido aumento' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le autorità sanitarie spagnole stanno riscontrando un "rapido aumento" della diffusione della variante Omicron del coronavirus: lo rende noto un documento pubblicato dal Ministero della Sanità. Dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le autorità sanitarie spagnole stanno riscontrando un "" delladella variantedel coronavirus: lo rende noto un documento pubblicato dal Ministero della Sanità. Dai ...

Covid: Spagna, medici di Madrid temono 'collasso' delle asl "Rischiamo il collasso del sistema di assistenza sanitaria di base": è uno degli avvertimenti lanciati dall'Ordine dei Medici di Madrid in riferimento al consistente aumento dei casi di Covid nella regione della capitale spagnola. Sono in molti, in questi giorni, ad avere difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari pubblici, ad esempio per sottoporsi a tamponi o per ottenere diagnosi ...

Covid: Spagna, medici di Madrid temono 'collasso' delle asl

Covid-19: viaggi all'estero, le limitazioni nelle faq del governo Le regole alla luce dei chiarimenti forniti con le nuove FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Salute in relazione ai viaggi all'estero nel periodo di Natale e Capodanno.

