SkyTG24 : Covid, a Capri chiusure e niente luci in piazzetta a Capodanno - FirenzePost : Covid-19, Napoli: De Luca firma ordinanza che vieta feste in discoteche e locali da ballo - AudaxCervinara : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, nuova ordinanza De Luca: vietate le feste anche nei locali al chiuso - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, focolaio nella Gevi Napoli Tra i contagiati il presidente e la stella... - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, oltre 2000 casi: l’indice di positività al 5,23% -

CAPRI () - Dalla campagna estiva di "Isola- Free" alla chiusura di Capodanno per la più celebrata piazzetta del mondo: Capri. Le strutture ricettive non apriranno e la famosa piazzetta sarà al ...Natale è tra una settimana, cosa significa la Natività al tempo del? Mai vista tanta creatività nel presepe come quest'anno. La pandemia ha sollecitato di tutto, ... Aa San Gregorio Armeno ...In Italia il rischio di zona arancione è concreto, come affermato da Guido Rasi, consulente scientifico di Figliuolo, che fa notare come continui “ad aumentare l’occupazione dei posti ospedalieri. E’ ...In Campania vengono vietate feste ed eventi in sale da ballo, discoteche e locali al chiuso. È quanto prevede un’ordinanza del presidente della regione Vincenzo De Luca. Rimarrà consentito svolgere ev ...