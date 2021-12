Con Omicron l'Italia va verso la stretta di Natale. Speranza: "Faremo una riflessione sulle misure" (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - "Valuteremo la congruità delle misure" anti-Covid in campo "facendo una riflessione con i nostri scienziati". Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto a 'Che tempo che fa' su Rai Tre facendo il punto della situazione pandemica in Italia.. "È sicuramente vero che c'è una situazione non semplice a livello Italiano ed europeo e i numero sono in crescita e tale crescita rischia di mettere in crisi le strutture sanitarie", ha ammesso. Per eventuali nuove misure anti-Covid, però, "nessuna decisione è stata assunta, ci sarà un 'flash survey' domani e solo giovedì sulla base dei dati Faremo la nostra valutazione". Il Ministro ha spiegato che "c'è un elemento di preoccupazione da parte del governo. Ci stiamo confrontando e valuteremo le soluzioni ... Leggi su agi (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - "Valuteremo la congruità delle" anti-Covid in campo "facendo unacon i nostri scienziati". Il ministro della Salute, Roberto, è intervenuto a 'Che tempo che fa' su Rai Tre facendo il punto della situazione pandemica in.. "È sicuramente vero che c'è una situazione non semplice a livellono ed europeo e i numero sono in crescita e tale crescita rischia di mettere in crisi le strutture sanitarie", ha ammesso. Per eventuali nuoveanti-Covid, però, "nessuna decisione è stata assunta, ci sarà un 'flash survey' domani e solo giovedì sulla base dei datila nostra valutazione". Il Ministro ha spiegato che "c'è un elemento di preoccupazione da parte del governo. Ci stiamo confrontando e valuteremo le soluzioni ...

