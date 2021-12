Cinquant' anni di ' Palomita' | il gol più festeggiato al mondo E che si ripete in eterno

Advertising

justlostinme : @ICARVSH0PE ho perso l'anello che mio nonno aveva regalato a mia mamma quasi cinquant'anni fa mentre ero alle torri… - lugldp : 343 ”…TUTELA del Patrimonio Artistico e aggiungo Naturale, da cinquant’anni” … Mi si addice perf… #flickr - FulvioPaglia : La storia pazzesca di questo gol e di cinquant’anni di celebrazioni potete leggerla qui ???? - Ponzietto : @riclorenzini @SilviaPareschi2 C'avessi cinquant'anni mi candiderei io. Coglione più, coglione meno ?? - matteozenatti : @ivanoeberini @mattgiul @GiacoPastorio @renestrano A cinquant'anni si va a orecchio -

Ultime Notizie dalla rete : Cinquant anni

Altreconomia

'Palomita' come 'palombella', ovvero gol di testa in tuffo segnato da Aldo Pedro Poy, centravanti baffuto e spettinato, normale talento degliSessanta e Settanta che per i tifosi del Rosario ...Una medaglia dell'Ordine come riconoscimento alla carriera e poi andata ai medici laureati nel 1971, per idalla laurea, mentre sono stati ricordati, uno ad uno, tutti i colleghi ...I medici di un ospedale di Hyderabad, India, hanno rimosso 156 calcoli renali a un paziente di 50 anni. L'intervento costituisce un primato nel Paese, poiché il numero ...– CAMPOBASSO – In occasione della chiusura delle celebrazioni per i 50 anni della istituzione del Consiglio Regionale del Molise, domani Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bol ...