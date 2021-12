Cesari | ' I gol dell' Atalanta e del Milan erano da annullare'

(Di lunedì 20 dicembre 2021) "I gole del? Il regolamento dice che il fuorigioco, in questi casi, è competenza'arbitro in campo, sono situazioni soggettive. Palomino cerca di colpire il pallone di testa, ...

Io avrei annullato entrambi i, sia all'Atalanta sia al Milan. Io ho considerato attivo anche il ... "Mourinho ha difeso bene Zaniolo"ha poi commentato le parole di Mourinho di qualche ...Sono le parole di Grazianoa Centro Suoni Sport in merito ai due episodi dello scorso turno ... Io avrei annullato entrambi i, sia all'Atalanta sia al Milan. Io ho considerato attivo anche il ...Le parole dell'ex arbitro: "Giusto annullare entrambi i gol. Sono casi limite, ma non dobbiamo sempre dire che l'arbitro ha sbagliato" ...Le parole dell'ex arbitro sui due episodi: "Il regolamento dice che è fuorigioco. Giroud in qualche modo, da terra, influenza l'azione. Quello dell'arbitro non è un errore" ...