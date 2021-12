Calcio | Mertens | ' spero di restare a Napoli ma se andrò via lo farò con il sorriso'

(Di lunedì 20 dicembre 2021), 20 dic. - (Adnkronos) - "C'è un'opzione nel contratto, vediamo cosa succede. Lo dico sempre, in questi nove anni sono stato da Dio. Ho dato tutto e, a sua volta, mi ha dato tutto.si possa continuare, se non sarà così ci daremo la mano, ringrazierò per tutto quello che è stato evia con un". Lo ha detto l'attaccante delDries, a margine della presentazione del calendario ufficiale del club azzurro, in merito al suo futuro. Il 34enne belga ha parlato poi del successo di San Siro: "È stata una vittoria molto importante, ma la dobbiamo dimenticare il più velocemente possibile perché ci attende un'altra partita prima della sosta, che dobbiamo assolutamente vincere. L'importanza di Spalletti? Ha fatto il suo, ma dobbiamo ...

... 5.405.360 (+16.213, +0,3%) PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Milan - Napoli, Salvini: "Sono molto arrabbiato per ieri, roba da far disamorare del: "Sono qui da nove ...... è una roba da far disamorare del. Ci sono cose più importanti, ma sono ancora incazzato per ieri.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "Sono qui da nove anni e sto ...Napoli, 20 dic. - (Adnkronos) - "C'è un'opzione nel contratto, vediamo cosa succede. Lo dico sempre, in questi nove anni sono stato da Dio. Ho dato tutto e Napoli, a sua volta, mi ha dato tutto. Spero ...Mertens sul rinnovo con il Napoli "Sto giocando un po' meno, ma se guardo i gol fatti per minuti giocati sto facendo bene. Certo, mi piacerebbe giocare di più, ma vediamo... Il r ...