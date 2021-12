Calcio: Cagliari. Niente Juve,Caceres e Godin esclusi da lista convocati (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo la pesnate sconfitta interna con l'Udinese il ds Capozucca aveva annunciato esclusioni immediate Cagliari - La magra consolazione è che avrà a disposizione l'acciaccato Nandez, convocato anche se ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo la pesnate sconfitta interna con l'Udinese il ds Capozucca aveva annunciatooni immediate- La magra consolazione è che avrà a disposizione l'acciaccato Nandez, convocato anche se ...

Advertising

CB_Ignoranza : Maria Sole Ferrieri Caputi, con la direzione di Cagliari-Cittadella di Coppa Italia, è la prima donna ad arbitrare… - favolafrancis : ?? Il solito #Allegri para…. ?? ci penserà il Cagliari calcio a farvi il regalo di Natale. Tranquillo giocherete cont… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Allegri: 'Gara delicata col Cagliari, non possiamo permetterci altri passi falsi in casa' - Fantacalciok : Calcio in tv: Udinese-Salernitana, Juventus-Cagliari e Genoa-Atalanta - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Allegri: 'Gara delicata col Cagliari, non possiamo permetterci altri passi falsi in casa' -