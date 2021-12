(Di lunedì 20 dicembre 2021) (di Davide Magno) La crescita dell’e-commerce - dovuta anche alla pandemia - ha portato ad un forte aumento delle transazioni digitali: secondo alcune stime sono aumentate del 41% nel 2021 rispetto al 2020. Questo aumento va di pari passo con quello delle frodi, come la clonazione delle carte di credito. Per far fronte a questo fenomeno le aziende si stanno sempre più attrezzando per prevenire le frodi online. E qui le aziende fintech, cioè quelle che applicano tecnologia all’avanguardia nel mondo della finanza, sono in prima fila con un approccio innovativo basato su tecniche diper trovare (e bloccare) le frodi. Ma cerchiamo di comprendere come le frodi vengono identificate, confrontando il metodo tradizionale all’approccio basato sull’. Le tecniche tradizionali ...

Advertising

AndThenWhoCares : RT @HuffPostItalia: Algoritmi-poliziotti antifrode. L'intelligenza artificiale protegge i nostri portafogli - HuffPostItalia : Algoritmi-poliziotti antifrode. L'intelligenza artificiale protegge i nostri portafogli -

Ultime Notizie dalla rete : Algoritmi poliziotti

L'HuffPost

Certo, so bene che i suggerimenti di ricerca e gliche propongono le parole per ... il suggerimento "non vaccinati" non compariva o compariva molto dopo, se digitavate "", mentre in ...... con un cast alla star in cui figurano Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman; e poi il sequel della commedia Sky Original COPS 2 " UNA BANDA DI, diretta da Luca Miniero con ...La tecnologia viene sì usata in maniera illecita, ma anche in maniera lecita dalle aziende fintech per contrastare le frodi ...Il vicedirettore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale dice alle ragazze di non farsi spaventare dalla tecnologia: ci sono molte possibilità di carriera e non solo per i tecnici ...