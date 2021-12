Alex Zanardi è tornato a casa. La moglie: «Sta facendo progressi, ora è sulla sedia a rotelle» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Buone notizie per Alex Zanardi, il campione paralimpico che un anno e mezzo fa è stato vittima di un grave incidente in handbike. Zanardi ha lasciato da qualche settimana la clinica in cui si trovava e, dunque, adesso potrà trascorrere le festività natalizie in casa coi suoi familiari. Ad annunciarlo sono stati Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro a Roma, e la moglie Daniela Manni. Il campione potrà continuare la riabilitazione a casa. «Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Buone notizie per, il campione paralimpico che un anno e mezzo fa è stato vittima di un grave incidente in handbike.ha lasciato da qualche settimana la clinica in cui si trovava e, dunque, adesso potrà trascorrere le festività natalizie incoi suoi familiari. Ad annunciarlo sono stati Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro a Roma, e laDaniela Manni. Il campione potrà continuare la riabilitazione a. «ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora ècon noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni ...

