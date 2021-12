Al mercato è il momento dei litchis (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bergamo. Sono i litchis il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Questi frutti esotici, originari della Cina meridionale e del Sud-Est asiatico, esteticamente sono contraddistinti dalla buccia ruvida di un colore che varia dal rosa al rosso. La polpa, invece, è bianca ed è l’unica parte commestibile, caratterizzata da un sapore delicato che ricorda vagamente quello della ciliegia. L’areale produttivo di riferimento, da dove arriva la maggior quantità di merce, è il Madagascar: la qualità è buona e in linea con quella degli anni scorsi, mentre per i prezzi non risultano particolari differenze rispetto al consueto. Uno dei momenti in cui si intensifica l’interesse verso questi particolari prodotti è rappresentato dai giorni in cui ci si avvicina al Natale perché ben si prestano a guarnire i piatti ma anche ad arricchire cesti e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bergamo. Sono iil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Questi frutti esotici, originari della Cina meridionale e del Sud-Est asiatico, esteticamente sono contraddistinti dalla buccia ruvida di un colore che varia dal rosa al rosso. La polpa, invece, è bianca ed è l’unica parte commestibile, caratterizzata da un sapore delicato che ricorda vagamente quello della ciliegia. L’areale produttivo di riferimento, da dove arriva la maggior quantità di merce, è il Madagascar: la qualità è buona e in linea con quella degli anni scorsi, mentre per i prezzi non risultano particolari differenze rispetto al consueto. Uno dei momenti in cui si intensifica l’interesse verso questi particolari prodotti è rappresentato dai giorni in cui ci si avvicina al Natale perché ben si prestano a guarnire i piatti ma anche ad arricchire cesti e ...

