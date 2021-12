Uomini e Donne: Tina Cipollari mette in guardia Maria de Filippi (Di domenica 19 dicembre 2021) Uomini e Donne: Tina Cipollari mette in guardia direttamente Maria De Filippi, ecco il motivo. ennesimo scontro tra Gemma e TinaNella penultima puntata di Uomini e Donne, abbiamo visto Tina Cipollari preoccupare Maria De Filippi. Nel dettaglio, l’opinionista dopo che Armando Incarnato si è seduto al centro dello studio e parlare della sua nuova conoscenza, si è accorta dell’assenza di Gemma. Per questo motivo, ha subito chiesto ad Ida Platano cosa fosse accaduto alla sua amica asserendo che forse non si è sentita bene. Ma vediamo insieme cosa è accaduto. Tina Cipollari fa preoccupare ... Leggi su formatonews (Di domenica 19 dicembre 2021)indirettamenteDe, ecco il motivo. ennesimo scontro tra Gemma eNella penultima puntata di, abbiamo vistopreoccupareDe. Nel dettaglio, l’opinionista dopo che Armando Incarnato si è seduto al centro dello studio e parlare della sua nuova conoscenza, si è accorta dell’assenza di Gemma. Per questo motivo, ha subito chiesto ad Ida Platano cosa fosse accaduto alla sua amica asserendo che forse non si è sentita bene. Ma vediamo insieme cosa è accaduto.fa preoccupare ...

