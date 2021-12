“Può dire addio a gennaio”: colpo di scena per il campione italiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Possibile gennaio di trattative in uscita in casa Genoa: tra i partenti anche Sirigu e potrebbe cambiare aria Biraschi. La stagione che sta vivendo il Genoa è sicuramente tra le più difficili degli ultimi anni. Il club, inoltre, ha cambiato proprietà di recente, passando dalla gestione di Enrico Preziosi a quella di 777 Partners. Da qui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 dicembre 2021) Possibiledi trattative in uscita in casa Genoa: tra i partenti anche Sirigu e potrebbe cambiare aria Biraschi. La stagione che sta vivendo il Genoa è sicuramente tra le più difficili degli ultimi anni. Il club, inoltre, ha cambiato proprietà di recente, passando dalla gestione di Enrico Preziosi a quella di 777 Partners. Da qui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Può dire Psg, Leonardo: "Rinnovo Mbappé? Ci sono buone possibilità, io ci credo" ... 'La gente può pensare che diciamo che Kylian sia il migliore al mondo perché vogliamo rinnovare ... Possiamo dire che ci sono stati dei momenti in cui abbiamo discusso più calorosamente , ma fa parte ...

I migliori regali per chi usa l'Assistente Google in casa Non può esserci un domotica senza un sistema di illuminazione smart. Tra i più noti, e a dire il vero più funzionali, quello di Philips Hue, che vanta numerosissime soluzioni, con prezzi abbordabili, ...

