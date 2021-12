Papa: “Quante donne picchiate e abusate in casa, è quasi satanico” (Di domenica 19 dicembre 2021) “E’ tanto, tanto grande il numero di donne picchiate, abusate in casa, anche dal marito. Il problema è che per me è quasi satanico, perché è profittare della debolezza di qualcuno che non può difendersi, può soltanto fermare i colpi. E’ umiliante, molto umiliante”. E’ il grido di dolore del Papa, espresso nel corso dell’intervista esclusiva a ‘Speciale TG5’ alle 20.40 su Canale 5 realizzata da Fabio Marchese Ragona, nella quale Bergoglio si è fatto intervistare dagli ultimi. Rispondendo a Giovanna, madre di quattro figli fuggita da una situazione di violenza, Bergoglio osserva: “E’ umiliante quando un papà o una mamma dà uno schiaffo in faccia a un bambino, è molto umiliante e io lo dico sempre, mai dare uno schiaffo in faccia. Come mai? Perché la dignità è la faccia. ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) “E’ tanto, tanto grande il numero diin, anche dal marito. Il problema è che per me è, perché è profittare della debolezza di qualcuno che non può difendersi, può soltanto fermare i colpi. E’ umiliante, molto umiliante”. E’ il grido di dolore del, espresso nel corso dell’intervista esclusiva a ‘Speciale TG5’ alle 20.40 su Canale 5 realizzata da Fabio Marchese Ragona, nella quale Bergoglio si è fatto intervistare dagli ultimi. Rispondendo a Giovanna, madre di quattro figli fuggita da una situazione di violenza, Bergoglio osserva: “E’ umiliante quando un papà o una mamma dà uno schiaffo in faccia a un bambino, è molto umiliante e io lo dico sempre, mai dare uno schiaffo in faccia. Come mai? Perché la dignità è la faccia. ...

