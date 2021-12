La preghiera che ci viene in soccorso quando siamo in preda all’ansia (Di domenica 19 dicembre 2021) quando siamo in uno stato d’ansia possiamo, e in certi casi dobbiamo, agire per contrastarla. Oltre all’aiuto in certi casi necessario degli specialisti, c’è un mezzo a cui possiamo ricorrere subitaneamente: questo mezzo è la preghiera. La preghiera è di fatto uno strumento che ci mette in contatto con il nostro io più profondo, e, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 19 dicembre 2021)in uno stato d’ansia pos, e in certi casi dobbiamo, agire per contrastarla. Oltre all’aiuto in certi casi necessario degli specialisti, c’è un mezzo a cui posricorrere subitaneamente: questo mezzo è la. Laè di fatto uno strumento che ci mette in contatto con il nostro io più profondo, e, L'articolo proda La Luce di Maria.

