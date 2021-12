Inter news, effetto Inzaghi: oggi può esserci già un verdetto (Di domenica 19 dicembre 2021) Come riporta il quotidiano, sia il presidente Zhang che la dirigenza sono entusiasti della scelta fatta in quanto il tecnico è riuscito a riportare normalità in un ambiente che, negli ultimi anni, ha ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 19 dicembre 2021) Come riporta il quotidiano, sia il presidente Zhang che la dirigenza sono entusiasti della scelta fatta in quanto il tecnico è riuscito a riportare normalità in un ambiente che, negli ultimi anni, ha ...

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO @ChrisEriksen8 ?? - Inter : ??? | HANDA Il portiere sloveno stacca Albertosi e sale nella top-10 dei giocatori con più partite nel campionato… - Inter : ??? | MATCH REPORT I nerazzurri dominano: segnano Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini?? - MilanWorldForum : Milan: con le grandi non sbagli. Ma quanti punti rubati dall'Inter... Le news -) - internewsit : Dimarco-Inter, per il rinnovo manca solo la firma. Più tempo per Brozovic - CdS - -