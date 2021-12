Gf Vip 6, Clarissa Selassié: “Alex Belli? Un attore non competente, Soleil Sorge sua complice”. E a proposito di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié… (Di domenica 19 dicembre 2021) Clarissa Selassié è stata una delle protagoniste del Gf Vip 6, dove ha partecipato inizialmente come unico concorrente insieme alle sorelle Lulù e Jessica. Intervistata da SuperGuida TV Clarissa ha fatto il punto sulla sua partecipazione al reality e ha raccontato come ha vissuto l’esperienza nella Casa e la sua eliminazione: Sono sempre stata una fan sfegatata del programma ed era da sempre un mio sogno partecipare ad un reality bello come questo. E’ stato un sogno che è diventato realtà. Questa esperienza mi ha regalato tante cose, mi ha insegnato il sacrificio, la pazienza e ho imparato a conoscermi bene fino in fondo e ad apprezzare la piccola donna che è in me. Sarei rimasta per le mie sorelle e per l’affetto che il pubblico ci ha dimostrato in questi lunghi mesi ma ero mentalmente stanca e volevo tornare nella ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 dicembre 2021)è stata una delle protagoniste del Gf Vip 6, dove ha partecipato inizialmente come unico concorrente insieme alle sorellee Jessica. Intervistata da SuperGuida TVha fatto il punto sulla sua partecipazione al reality e ha raccontato come ha vissuto l’esperienza nella Casa e la sua eliminazione: Sono sempre stata una fan sfegatata del programma ed era da sempre un mio sogno partecipare ad un reality bello come questo. E’ stato un sogno che è diventato realtà. Questa esperienza mi ha regalato tante cose, mi ha insegnato il sacrificio, la pazienza e ho imparato a conoscermi bene fino in fondo e ad apprezzare la piccola donna che è in me. Sarei rimasta per le mie sorelle e per l’affetto che il pubblico ci ha dimostrato in questi lunghi mesi ma ero mentalmente stanca e volevo tornare nella ...

