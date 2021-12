Atalanta spenta e con poche idee contro la Roma migliore dell’anno | e il ko è servito

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 dicembre 2021) Bergamo. Una Deae molle viene meritatamente superata dallache passa al Gewiss con goleada. I giallorossi hanno disputato una prova concreta e decisa, soprattutto nei primi 45 minuti e dopo solo un minuto si sono trovati già in vantaggio con Abraham, che in mezzo a 4 difensori nerazzurri e con due rimpalli favorevoli riesce a beffare Musso. La compagine atalantina non gira come sempre e laè invece costantemente pericolosissima tanto da raddoppiare su un grandepiede. Siamo alla mezz’ora e al mister nerazzurro la situazione non piace per nulla: decide così di sostituire Djimsiti con Muriel che, poco dopo, lo ripaga realizzando l’1 a 2 con un tiro da fuori deviato da Cristante. La tifoseria atalantina si attende un secondo tempo arrembante ed in effetti nei primi 20 minuti la Dea assedia gli ...