Vola con l'auto in un burrone, Raffaele muore a 30 anni: lascia la moglie e due bimbi piccoli (Di sabato 18 dicembre 2021) Perde il controllo della sua automobile, il mezzo si ribalta più volte, poi sciVola in un precipizio compiendo un salto nel vuoto di una quarantina di metri. È morto così un trentenne Sposato e padre di due bimbi piccoli, titolare del Time bar di via Roma a Sarezzo (Brescia). L'uomo era molto conosciuto nella cittadina in cui viveva da anni. A perdere la vita nel pomeriggio del 17 dicembre è stato Raffaele Demasi, il barista che è uscito di strada con la sua jeep a due passi da casa, in località Campiglio, nella valle di Sarezzo. Stando a quanto ricostruito nell'immediatezza dei fatti dalla Polizia Locale della Valtrompia, l'uomo si era messo al Volante del suo fuoristrada e percorreva via Sandro Pertini, una via stretta e a tratti sterrata, e procedeva verso il centro del ...

