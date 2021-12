Udinese | Cioffi | «Basta chiacchierare | ora pedaliamo La lite con Pavoletti…»

(Di domenica 19 dicembre 2021) Gabriele, allenatore dell’, ha commentato la vittoria ottenuta in Serie A contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Gabriele, allenatore dell’, ha commentato la vittoria ottenuta in Serie A contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. VITTORIA – «C’è poco da, il colpo di pedale va dato partita dopo partita. Io motivatore? Non sono un guru, ho tirato fuori quello che la squadra ha sempre avuto dentro. Per fare risultato bisogna essere coraggiosi in tutte e due le fasi. L’abbiamo preparata bene, col lavoro dei quinti, quello sporco degli attaccanti e le uscite giuste. E venuto un piano di gara perfetto, ci godiamo questa vittoria importante». CRESCITA – «E’ venuto tutto bene, abbiamo trovato il Cagliari che ha tanti valori in un momento ...

Commenta per primo L'attaccante dell'Gerard Deulofeu ha commentato a DAZN la netta vittoria sul campo del Cagliari: 'Tre punti ... Cosa è cambiato conin panchina? Eravamo una squadra ...Commenta per primo Cagliari -0 - 4 Silvestri 6 : quasi mai chiamato in causa. Serata tranquilla. Samir 6.5 : ferma senza ...7,5: partita perfetta sotto ogni punto di vista. Tre punti ...Cagliari choc, Udinese show: la squadra di Gabriele Cioffi batte per quattro a zero i sardi e inguaia Walter Mazzarri. Di Makengo e Deulofeu le reti nel primo tempo, nella ripresa a segno Molina ...Il commento alla gara contro il Cagliari del tecnico dell’Udinese, dopo la vittoria su una squadra in crisi nera Si gode la vittoria netta per 4-0 in casa di un Cagliari allo sbando, Gabriele Cioffi.