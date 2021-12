Spalletti: «La storia di Manolas riguarda il suo rapporto con la società. Vederlo felice mi ha reso felice» (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Milan-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Kostas Manolas, “fuggito” un paio di giorni fa in Grecia per passare all’Olympiacos nel momento forse più difficile del Napoli, dal punto di vista degli infortuni. «Manolas? La sua è una storia che riguarda il rapporto tra il calciatore e la società. Con quelli che ci sono possiamo ambire ad andare a vincere la partita. Di Manolas, perciò, non ne parlo. Cerco sempre di vivere anche la storia dei miei calciatori, stando in un gruppo. Averlo visto felice nella presentazione all’Olympiacos mi rende felice insieme a lui. Per il resto noi abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Milan-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato anche di Kostas, “fuggito” un paio di giorni fa in Grecia per passare all’Olympiacos nel momento forse più difficile del Napoli, dal punto di vista degli infortuni. «? La sua è unacheiltra il calciatore e la. Con quelli che ci sono possiamo ambire ad andare a vincere la partita. Di, perciò, non ne parlo. Cerco sempre di vivere anche ladei miei calciatori, stando in un gruppo. Averlo vistonella presentazione all’Olympiacos mi rendeinsieme a lui. Per il resto noi abbiamo ...

