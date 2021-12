Smart working confermato nella Pa, ma con quali conseguenze sulla salute? (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutti guardano al dito e nessuno alla luna. Quando è iniziata la pandemia il governo ha imposto lo Smart working ai dipendenti della pubblica amministrazione e ai lavoratori del settore privato, per cui siamo passati in un attimo da 221 mila Smart worker nel 2019 a 1,8 milioni nel 2020 (dati Bankitalia). Nel 2021 il governo Draghi ha confermato l’utilizzo dello Smart working ai dipendenti pubblici che ne faranno richiesta, senza nessun limite, e il provvedimento varato dal ministro Renato Brunetta (pubblica amministrazione) entrerà in vigore nel 2022. L’orientamento è lavorare in ufficio tre giorni a settimana e il resto a casa, oppure in qualunque altro luogo. Sì, perché la legge 81 del 2017 che regola il “lavoro agile” dice che il datore di lavoro non può mettere vincoli di orari e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutti guardano al dito e nessuno alla luna. Quando è iniziata la pandemia il governo ha imposto loai dipendenti della pubblica amministrazione e ai lavoratori del settore privato, per cui siamo passati in un attimo da 221 milaworker nel 2019 a 1,8 milioni nel 2020 (dati Bankitalia). Nel 2021 il governo Draghi hal’utilizzo delloai dipendenti pubblici che ne faranno richiesta, senza nessun limite, e il provvedimento varato dal ministro Renato Brunetta (pubblica amministrazione) entrerà in vigore nel 2022. L’orientamento è lavorare in ufficio tre giorni a settimana e il resto a casa, oppure in qualunque altro luogo. Sì, perché la legge 81 del 2017 che regola il “lavoro agile” dice che il datore di lavoro non può mettere vincoli di orari e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Effetto pandemia, tutti a casa in smart working e la produttività media in Italia sale oltre ogni previsione #ANSA - HuffPostItalia : Rilanciare lo smart working per rafforzare le misure di prevenzione dai contagi - marcelloconti92 : Ma perché in questa nuova impennata di contagi il tema di un ritorno allo smart working (laddove è possibile) è as… - mariottismo : @Vitellozzo Decreto Pipe contro lo smart working dei difensori avversari - andrew_mella : @colvieux È tardi. Lo smart working sarebbe stata la soluzione più immediata ed elementare per un grandissimo numer… -