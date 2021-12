Ounas derubato in casa a Napoli | un dettaglio è davvero inquietante!

(Di sabato 18 dicembre 2021) Adamè statonella suapoco prima della partenza per Milano: undella vicenda èinquietante. Adam(Getty Images)Brutta disavventura per il calciatore Adam. Il giocatore delnel pomeriggio di oggi è statoinpropria da una banda di ladri. L’esterno vive nel quartiere Posillipo, la rapina è avvenuta al ritorno dall’allenamento con la squadra. La formazione di Luciano Spalletti, infatti, era impegnata sui campi del centro sportivo di Castel Volturno per l’ultimo allenamento prima della partenza alla volta di Milano, dove domani sera affronterà il Milan in campionato. La squadra ha iniziato la sessione di ...

Nonostante la disavventura che l'ha scosso,si è regolarmente unito ai compagni per la trasferta., sebbene naturalmente scosso, ha risposto positivamente alla convocazione di Luciano Spalletti in vista del match di San Siro. Episodio sul quale stanno indagando le autorità competenti; ...Attimi di terrore per un calciatore del Napoli prima della partenza per Milano: è successo tutto in pochi minuti vicino casa.Brutta esperienza per Adam Ounas, l’algerino a disposizione di Spalletti e protagonista di momenti da titolare ha subito una rapina. Lo sventurato azzurro è stato sorpreso da ladri sotto la sua abitaz ...