Osimhen può tornare prima del previsto | si punta a un big match

Il Napoli sta lottando da diverse partite con costanti infortuni di tipo muscolare e non solo. L'infortunio di Victor Osimhen, rimediato nello scontro aereo con Milan Skriniar nel match contro l'Inter dello scorso 19 novembre, sembrava dovesse costringere il bomber nigeriano a uno stop di almeno tre mesi. Ma i tempi potrebbero dimezzarsi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, tra oggi e domani la maschera protettiva in carbonio e kevlar per il volto di Osimhen sarà finalmente pronta per il collaudo e il nigeriano potrà già utilizzarla dalla prossima settimana. I tempi sono troppo brevi per vederlo in campo già con lo Spezia per il match di mercoledì prossimo, ma Osimhen potrebbe tornare a ...

