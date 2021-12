Meglio la chiamata diretta dei finti bandi (Di sabato 18 dicembre 2021) La notizia dell’indagine sul rettore dell’Università Statale di Milano Elio Franzini, trapelata su Repubblica e Fatto, nasconde in realtà un’ipocrisia tutta italiana. Alla base dell’inchiesta starebbe infatti l’accusa di avere perpetrato condotte contro la Pubblica amministrazione in relazione a due bandi di concorso per professori ordinari di Urologia, che sarebbero stati indetti secondo “un’ottica spartitoria” addirittura fondata su uno “scambio corruttivo”. Vedremo a quali conclusioni perverrà la giustizia; se, come in numerosi casi simili, una futura sentenza smorzerà i toni o addirittura smentirà la ricostruzione. Fatto sta che, di là dallo scoop un po’ bolso, siamo probabilmente di fronte a due esemplari dei tanti bandi ritagliati su misura per uno specifico candidato, contromisura cui gli atenei italiani ricorrono spesso essendo preclusa la ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) La notizia dell’indagine sul rettore dell’Università Statale di Milano Elio Franzini, trapelata su Repubblica e Fatto, nasconde in realtà un’ipocrisia tutta italiana. Alla base dell’inchiesta starebbe infatti l’accusa di avere perpetrato condotte contro la Pubblica amministrazione in relazione a duedi concorso per professori ordinari di Urologia, che sarebbero stati indetti secondo “un’ottica spartitoria” addirittura fondata su uno “scambio corruttivo”. Vedremo a quali conclusioni perverrà la giustizia; se, come in numerosi casi simili, una futura sentenza smorzerà i toni o addirittura smentirà la ricostruzione. Fatto sta che, di là dallo scoop un po’ bolso, siamo probabilmente di fronte a due esemplari dei tantiritagliati su misura per uno specifico candidato, contromisura cui gli atenei italiani ricorrono spesso essendo preclusa la ...

