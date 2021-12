L'euro digitale arriva fra 5 anni. Adesso bisogna risolvere 5 problemi (Di sabato 18 dicembre 2021) Possiamo ben dire che le banche centrali (e tra queste la Banca Centrale europea) hanno levato le ancore. Una moneta digitale di banca centrale è oramai un’ipotesi di lavoro concreta e il tema non è più se si farà ma come si farà e quando sarà nelle nostre tasche virtuali. Per l’euro digitale si parla di cinque anni. Un’enormità se si pensa che la Cina vorrebbe lanciare un progetto pilota già a partire dalle Olimpiadi invernali di Pechino e che la sfida delle big tech con le loro monete virtuali è sempre più prossima. Il rischio di arrivare tardi c’è ma la necessità di una gestazione così lunga si spiega per i molti aspetti ancora da mettere a punto. Si tratta di aspetti rilevanti da maneggiare con cura che potrebbero significativamente impattare il successo del progetto. Insomma, la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Possiamo ben dire che le banche centrali (e tra queste la Banca Centralepea) hanno levato le ancore. Una monetadi banca centrale è oramai un’ipotesi di lavoro concreta e il tema non è più se si farà ma come si farà e quando sarà nelle nostre tasche virtuali. Per l’si parla di cinque. Un’enormità se si pensa che la Cina vorrebbe lanciare un progetto pilota già a partire dalle Olimpiadi invernali di Pechino e che la sfida delle big tech con le loro monete virtuali è sempre più prossima. Il rischio dire tardi c’è ma la necessità di una gestazione così lunga si spiega per i molti aspetti ancora da mettere a punto. Si tratta di aspetti rilevanti da maneggiare con cura che potrebbero significativamente impattare il successo del progetto. Insomma, la ...

