Julie and the Phantoms cancellato, la notizia a più di un anno dal lancio della prima stagione (Di sabato 18 dicembre 2021) Julie and the Phantoms cancellato: la temuta notizia è arrivata più di un anno dopo il lancio della serie tv Netflix, basata sull’omonima brasiliana Julie e os Fantasmas. La protagonista è Madison Reyes nei panni di Julie Molina, una musicista adolescente che evoca accidentalmente i fantasmi dei rocker morti Luke (Charlie Gillespie), Alex (Owen Patrick Joyner) e Reggie (Jeremy Shada). I ragazzi aiutano Julie a realizzare i suoi sogni, mentre lei li aiuta a realizzare il loro business musicale incompiuto. Il produttore esecutivo Kenny Ortega ha confermato la cancellazione tramite un post su Instagram: “La nostra famiglia Julie and the Phantoms vuole inviare l’affetto e il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 18 dicembre 2021)and the: la temutaè arrivata più di undopo ilserie tv Netflix, basata sull’omonima brasilianae os Fantasmas. La protagonista è Madison Reyes nei panni diMolina, una musicista adolescente che evoca accidentalmente i fantasmi dei rocker morti Luke (Charlie Gillespie), Alex (Owen Patrick Joyner) e Reggie (Jeremy Shada). I ragazzi aiutanoa realizzare i suoi sogni, mentre lei li aiuta a realizzare il loro business musicale incompiuto. Il produttore esecutivo Kenny Ortega ha confermato la cancellazione tramite un post su Instagram: “La nostra famigliaand thevuole inviare l’affetto e il ...

