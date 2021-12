Gf Vip 6, Alex Belli manda un messaggio (super trash) a Soleil Sorge? Il video (Di sabato 18 dicembre 2021) Alex Belli ha voluto mandare un messaggio a Soleil Sorge? I movimenti social dell’ex gieffino stanno facendo molto parlare. Dopo aver abbandonato la Casa del Gf Vip 6, l’attore ha postato diversi contenuti sul suo profilo Instagram che hanno fatto chiacchierare gli utenti del web. Tra questi, ricordiamo il video di lui al pianoforte che intona una canzone di Tiziano Ferro con alla spalle sua moglie Delia Duran intenta a farsi truccare. Questa volta, a suscitare la polemica social, ci ha pensato una storia pubblicata dal fotografo nella quale appare lui affacciato ad una finestra dalla quale si intravede un raggio di sole. Tutto è stato accompagnato dalla canzone Un raggio di sole di Jovanotti. Inevitabile, per il pubblico, è stato pensare che con questo gesto ... Leggi su isaechia (Di sabato 18 dicembre 2021)ha volutore un? I movimenti social dell’ex gieffino stanno facendo molto parlare. Dopo aver abbandonato la Casa del Gf Vip 6, l’attore ha postato diversi contenuti sul suo profilo Instagram che hanno fatto chiacchierare gli utenti del web. Tra questi, ricordiamo ildi lui al pianoforte che intona una canzone di Tiziano Ferro con alla spalle sua moglie Delia Duran intenta a farsi truccare. Questa volta, a suscitare la polemica social, ci ha pensato una storia pubblicata dal fotografo nella quale appare lui affacciato ad una finestra dalla quale si intravede un raggio di sole. Tutto è stato accompagnato dalla canzone Un raggio di sole di Jovanotti. Inevitabile, per il pubblico, è stato pensare che con questo gesto ...

