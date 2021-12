Formazioni ufficiali Frosinone-Spal, Serie B 2021/2022 (Di sabato 18 dicembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Frosinone-Spal, sfida valida per la 18esima giornata della Serie B 2021/2022. La formazione ciociara vuole rilanciarsi in ottica playoff, in quanto la vittoria manca da oltre un mese, nonostante la sconfitta contro il Monza abbia interrotto una striscia di nove risultati utili consecutivi (di cui solo tre vittorie). Dall’altra parte, la formazione ospite cerca punti pesanti per allontanarsi dalla zona playout. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:15 di sabato 18 dicembre; di seguito, le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Frosinone-Spal Frosinone: in attesa Spal: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Ledi, sfida valida per la 18esima giornata della. La formazione ciociara vuole rilanciarsi in ottica playoff, in quanto la vittoria manca da oltre un mese, nonostante la sconfitta contro il Monza abbia interrotto una striscia di nove risultati utili consecutivi (di cui solo tre vittorie). Dall’altra parte, la formazione ospite cerca punti pesanti per allontanarsi dalla zona playout. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:15 di sabato 18 dicembre; di seguito, le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

